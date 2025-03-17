Поранений собака. Фото: Сніжана Бугрік/Facebook

Подія сталася 15 березня в селі Гатне Фастівського району Київщини. Поліцейські проводять перевірку за фактом жорстокого поводження з собакою

Про це повідомляє пресслужба поліції, інформує RegioNews.

Представниця громадської організації "Захист тварин "Плюшка"" Сніжана Бугрік розповіла, що 80-річна жінка намагалася вбити собаку сокирою. Вона завдала собаці поранень, через що той втратив багато крові. Попри травмовану лапу, тварині вдалося втекти.

Постраждалого чотирилапого доставили до ветеринарної лікарні для обстеження та надання необхідної допомоги.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 299 КК України. Ведеться розслідування.

Нагадаємо, у Києві судитимуть 30-річного чоловіка, який знущався над собакою, змушуючи її їсти власні фекалії та завдаючи побоїв.