На Тернопільщині нетверезу жінку оштрафують за неправдивий виклик поліції

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Правоохоронці склали адмінпротокол на жительку Кременецького району за неправдивий виклик поліції

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Виїхавши на місце події, правоохоронці встановили, що виклик був неправдивий — факт правопорушення не підтвердився, а сама заявниця перебувала у стані алкогольного сп’яніння.

Відносно неї поліцейські склали адмінпротокол за ст. 183 (завідомо неправдивий виклик спецслужб) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Фігурантці загрожує штраф від 850 до 3400 гривень.

Поліцейські просять громадян бути відповідальними й не використовувати спецномер 102 для жартів або завідомо неправдивих повідомлень.

Нагадаємо, житель Тернопільської області може сісти на 7 років за зберігання боєприпасів.