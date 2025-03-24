08:15  24 марта
На Полтавщине четверо детей избили 10-летнего мальчика
10:59  24 марта
Российский дрон попал в дом известного украинского актера
09:53  24 марта
На Волыни подросток ради развлечения стрелял по собакам из пневматического пистолета
UA | RU
UA | RU
24 марта 2025, 09:53

На Волыни подросток ради развлечения стрелял по собакам из пневматического пистолета

24 марта 2025, 09:53
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Ковеле Волынской области несовершеннолетний юноша ради развлечения два дня стрелял из пневматического пистолета по бродячих собакам

Об этом пишут местные СМИ со ссылкой на постановление районного суда Ковеля, передает RegioNews.

Отмечается, что инцидент произошел 3 и 4 января этого года.

О хулигане полицейским сообщили очевидцы. Нарушителю удалось разыскать.

После опроса несовершеннолетнего и свидетелей правоохранители составили на отца нарушителя протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Мужчина несколько раз не являлся на судебные заседания, поэтому дело рассматривалось без его участия.

Судья признал отца виновным в невыполнении родительских обязанностей и назначил штраф в размере 850 гривен.

Напомним, в Киевской области женщина избила собаку топором. Полиция возбудила уголовное дело.

В Киеве будут судить 30-летнего мужчину, который издевался над собакой, заставляя ее есть собственные фекалии и нанося побои.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Волынская область собака суд пистолет штраф отец подросток
На Волыни автомобиль сбил 12-летнюю девочку на велосипеде
23 марта 2025, 14:33
В Тернопольской области нетрезвую женщину оштрафуют за ложный вызов полиции
21 марта 2025, 14:42
В Киеве полицейский насиловал 10-летнюю девочку и угрожал "посадить ее родителей"
21 марта 2025, 03:50
Все новости »
10 марта 2025
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Большая часть украинских пенсионеров живет за чертой бедности. В то же время разрыв в размерах пенсий может отличаться в сотню раз, если сравнивать минимальную пенсию с пенсиями работников правоохрани...
28 февраля 2025
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Теперь все перевозчики гуманитарной помощи или медицинских грузов смогут выезжать за границу только на общих основаниях — система "Шлях" для них пока закрыта. Соответствующее решение ввело правительст...
27 февраля 2025
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
С началом полномасштабного вторжения уровень бедности в Украине вырос с 5% до 24%. Такие данные приводит Минсоцполитики. В этом материале RegioNews расскажет о нетипичных, на наш взгляд, инициативах п...
24 февраля 2025
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
О чем говорит политика Дональда Трампа по отношению к Украине и чего ждать от президента США в дальнейшем, почему россия не заплатит за войну с Украиной и как нашему государству следует развиваться в ...
На Закарпатье объявили снеголавинную опасность
24 марта 2025, 12:29
Зеленский подписал закон об увеличении акциза на сигареты
24 марта 2025, 12:13
В Полтаве мужчина побил 11-месячную дочь
24 марта 2025, 12:01
Россияне накрыли из артиллерии село в Херсонской области: погиб мужчина
24 марта 2025, 12:00
Коалиция дронов выделила Украине 20 миллионов евро на разведывательные БПЛА
24 марта 2025, 11:57
Из-за войны в Украине погибли по меньшей мере 604 ребенка
24 марта 2025, 11:45
Не могли открыть дверь: на Волыни спасатели помогли двум пенсионерам
24 марта 2025, 11:36
В Полтаве водитель Mazda сбил 14-летнюю девочку
24 марта 2025, 11:36
Оккупанты нанесли авиаудар по частному сектору в Донецкой области
24 марта 2025, 11:27
Парафраз разговоров с Бушем и Кингом: Путин помолился за Трампа
24 марта 2025, 11:25
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Все публикации »
Православная церковь Украины
Виктор Шлинчак
Вадим Денисенко
Все блоги »