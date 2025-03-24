На Волыни подросток ради развлечения стрелял по собакам из пневматического пистолета

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В Ковеле Волынской области несовершеннолетний юноша ради развлечения два дня стрелял из пневматического пистолета по бродячих собакам

Об этом пишут местные СМИ со ссылкой на постановление районного суда Ковеля, передает RegioNews.

Отмечается, что инцидент произошел 3 и 4 января этого года.

О хулигане полицейским сообщили очевидцы. Нарушителю удалось разыскать.

После опроса несовершеннолетнего и свидетелей правоохранители составили на отца нарушителя протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Мужчина несколько раз не являлся на судебные заседания, поэтому дело рассматривалось без его участия.

Судья признал отца виновным в невыполнении родительских обязанностей и назначил штраф в размере 850 гривен.

Напомним, в Киевской области женщина избила собаку топором. Полиция возбудила уголовное дело.

В Киеве будут судить 30-летнего мужчину, который издевался над собакой, заставляя ее есть собственные фекалии и нанося побои.