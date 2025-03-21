У Києві поліцейський ґвалтував 10-річну дівчинку та погрожував "посадити її батьків"

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Києві до 11 років ув'язнення засудили колишнього дільничного, який ґвалтував малолітню дитину. Аби дівчинка мовчала злочинець погрожував "посадити її батьків у в'язницю"

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на вирок Святошинського районного суду міста Києва від 17 березня 2025 року, пише ТСН.

Правоохоронець також погрожував дівчинці тим, що " її батько не повернеться з війни, а бабусю посадять до в'язниці".

За матеріалами справи, підозрюваний ще в липні 2022 року разом із родиною переїхав із Луганщини до Києва. У столиці його призначили на посаду дільничного офіцера поліції Бучанського райуправління поліції ГУНП в Київській області.

Після переїзду пасербиця фігуранта познайомилася з потерпілою 2013 року народження. Дівчинка запросила нову подругу додому, де познайомила з вітчимом. Чоловік із травня 2023 року почав спілкуватися з дитиною в Telegram. Зловмисник змушував дівчинку надсилати йому інтимні фото. Потім дільничний почав вимагати від дитини вступити з ним у статевий акт, погрожуючи, що "посадить батьків дівчинки до в'язниці". Згодом зловмисник кілька разів зґвалтував дитину.

Підозрюваний на суді свою провину категорично заперечував. Чоловік заявив, що нібито "дівчинка йому запропонувала себе", щоб отримати гроші. Проте він начебто "відмовився". Згодом правоохоронця затримали працівники ДБР.

На суді потерпіла розповіла, що вітчим її подруги близько 10 разів чіплявся до неї. Вона пригадала факти зґвалтування. Також дівчинка зазначила, що чоловік погрожував "посадити її батьків". Про знущання вона розповіла своїй подрузі, а та – її бабусі.

Суд визнав правоохоронця винним. Його засудили до 11 років позбавлення волі. Також суд заборонив чоловіку обіймати посади в правоохоронних органах та займатися діяльністю, що пов'язана з вихованням й освітою неповнолітніх та малолітніх осіб строком на три роки. Ґвалтівника також позбавили звання "старший лейтенант поліції". Цей вирок обвинувачений може оскаржити в апеляційному суді.

Нагадаємо, раніше на Волині до 15 років тюрми засудили чоловіка за неодноразове зґвалтування 12-річної племінниці дружини.