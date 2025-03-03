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03 березня 2025, 15:01

Киянину світить до 5 років тюрми за знущання над собакою

03 березня 2025, 15:01
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фото: Київська міська прокуратура
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У Києві судитимуть 30-річного чоловіка, який знущався над собакою, змушуючи її їсти власні фекалії та завдаючи побоїв

Про це повідомила Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

Зазначається, що обвинувачений, в присутності 8-річної доньки знущався з собаки породи той-тер'єр, змушуючи їсти власні фекалії, а також бив. Таким чином чоловік привчав 11-річну тварину до туалету.

Дитина, обурена діями батька, зняла все не відео, а її матір згодом надала це відео як доказ правоохоронцям.

Тоді собаку вилучили у власників та передали волонтерам, які опікувались здоров’ям тварини.

Експертиза показала, що внаслідок жорстокого "виховання" собака отримала тілесні ушкодження підборіддя та носа.

Наразі обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.

За жорстоке поводження з собакою чоловіку загрожує до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Києві судитимуть чоловіка, який жорстоко вбив собаку на очах в дітей: момент вбивства потрапив на камеру.

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