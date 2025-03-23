На Волині автомобіль збив 12-річну дівчинку на велосипеді
У суботу, 22 березня, 31-річний водій автомобіля Volkswagen Golf не врахував стан дорожньої ситуації та наїхав на 12-річну велосипедистку з Луцького району
Про це повідомили в поліції області, передає RegioNews.
Зазначається, що дівчина переходила дорогу на нерегульованому пішохідному переході.
У результаті ДТП велосипедистку з травмами доставили до лікарні.
Загалом за минулу добу внаслідок ДТП постраждало 3 людей, з них двоє дітей
Нагадаємо, напередодні на Буковині легковик вилетів в кювет та перекинувся: загинули батько з сином.
19 березня у Дніпрі сталася смертельна ДТП. Рятувальники довелося деблокувати загиблого та постраждалого.
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