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27 лютого 2025, 02:12

На Рівненщині чоловік вбив матір сокирою: яке покарання йому загрожує

27 лютого 2025, 02:12
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Фото: Нацполіція
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Затримали чоловіка, який топором вбив свою матір. Це сталося, коли вони посварилися під час застілля

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

43-річного чоловіка з села Ужинець будуть судити за вбивство матері. Йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

Сам інцидент стався восени 2024 року. Тоді 43-річний чоловік та його 68-річна мати розпивали алкогольні напої. Під час застілля між ними стався конфлікт. Чоловік схопив сокиру та вдарив жінку понад 10 разів по голові та тілу. Від отриманих травм вона померла на місці.

Тепер чоловіку загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі. При цьому правоохоронці зазначили, що є й пом'якшуючі обставини - чоловік щиро розкаявся.

Нагадаємо, раніше на Львівщині затримали чоловіка, який вистрелив дружині в голову. Це сталося, коли під час застілля між ним та жінкою стався конфлікт. В результаті він вистрелив їй в голову з травматичного пістолета. Її госпіталізували у важкому стані. Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі.

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