10:43  27 лютого
Посадовці ЗСУ організували корупційну схему у ТЦК Києва та Волині: деталі
11:11  27 лютого
Менеджер відомого в Україні футбольного клубу втік за кордон
09:52  27 лютого
Богдан Кротевич залишає "Азов" після 10 років служби
UA | RU
UA | RU
27 лютого 2025, 13:46

Поліція ідентифікувала 4 російських командирів, які віддали наказ розстрілювати харків'ян

27 лютого 2025, 13:46
Читайте также на русском языке
фото: Харківська обласна прокуратура
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці ідентифікували та заочно повідомили про підозру екскомандувачу та трьом командирам військ західного військового округу збройних сил РФ, які у лютому 2022 році наказали атакувати Харків

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Слідчі поліції встановили, що до воєнного злочину причетний 59-річний генерал – полковник, який на той час обіймав посаду командувача військ західного військового округу ЗС РФ.

Серед фігурантів:

  • 59-річний перший заступник командувача військ західного військового округу ЗС РФ,
  • 61-річний начальник групи вогневого і ядерного ураження штабу західного військового округу рф, заступник начальника штабу угрупування військ "запад",
  • 47-річний командир військової частини № 53956 79-ї гвардійської реактивної артилерійської Новозибківської Червонопрапорної, орденів Суворова й Олександра Невського бригади західного військового округу Збройних Сил Російської Федерації.

За наказом цих офіцерів 28 лютого 2022 року ворожа армія здійснила серію масштабних цілеспрямованих ударів з РСЗВ "Смерч" по Шевченківському району Харкова. Тоді загинули восьмеро людей.

Нагадаємо, в базі даних "Воєнний злочинець" нині налічується 710 тисяч досьє на осіб, які можуть бути причетними до вчинення воєнних злочинів в Україні.

Раніше ми повідомляли, що Служба безпеки України оголосила заочні підозри двом генералам РФ, які організували підрив і подальше знищення Оскільської дамби в Харківській області восени 2022 року.

Харків обстріли поліція підозра російські командири
Росіяни атакували безпілотником Херсон: є поранений
27 лютого 2025, 12:58
Росіяни обстріляли з артилерії село під Херсоном
27 лютого 2025, 11:25
Росіяни атакували дронами Сумщину: що відомо
27 лютого 2025, 09:30
Всі новини »
24 лютого 2025
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Про що каже політика Дональда Трампа по відношенню до України і чого чекати від президента США в подальшому, чому росія не заплатить за війну з Україною і як нашій державі варто розвиватися надалі, що...
18 лютого 2025
Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки
За останні кілька років вартість ліків в аптеках подорожчала в рази і це визнають навіть в уряді. Натомість чиновники обіцяють українцям вже з березня знизити на третину ціни на медичні препарати. Нас...
14 лютого 2025
Мотивація по-новому. Влада кличе до армії молодь й обіцяє 1 млн грн: всі подробиці
Західні партнери вже не перший місяць публічно й не публічно намагаються вмовити українську владу знизити мобілізаційний вік ледь не до 18 років. Президент Зеленський на ці заклики відреагував різко: ...
13 лютого 2025
Санкції проти Порошенка – навіщо влада оголосила війну опозиції?
Рада Нацбезпеки та оборони запровадила санкції проти п’ятого президента України Петра Порошенка, а також проти Віктора Медведчука, Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та Костянтина Жеваго. Відпов...
Російські школярі привітали окупантів малюнками з емблемами ССО ЗСУ
27 лютого 2025, 14:15
Стало відомо, якою буде погода в останній день зими
27 лютого 2025, 14:12
Стало відомо, скільки "обмежено придатних" українців, які мають пройти медкомісію до 5 червня
27 лютого 2025, 13:31
Смерть через навушники: на Фастівщині під колесами потяга загинула дівчина
27 лютого 2025, 13:21
В Україні ускладнили перетин кордону чоловікам, які перевозять гуманітарні та медичні вантажі
27 лютого 2025, 13:20
На Буковині прикордонники уночі затримали трьох чоловіків, які намагались втекти до Румунії
27 лютого 2025, 13:10
Росіяни атакували безпілотником Херсон: є поранений
27 лютого 2025, 12:58
Зеленського запросили на саміт лідерів Євросоюзу, який відбудеться 6 березня
27 лютого 2025, 12:56
3000-4000 доларів за втечу: на Закарпатті ліквідували канал незаконного переправлення осіб за кордон
27 лютого 2025, 12:47
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки
Всі публікації »
Юрій Луценко
Сергій Фурса
Митрополит Епіфаній
Всі блоги »