Поліція ідентифікувала 4 російських командирів, які віддали наказ розстрілювати харків'ян

фото: Харківська обласна прокуратура

Правоохоронці ідентифікували та заочно повідомили про підозру екскомандувачу та трьом командирам військ західного військового округу збройних сил РФ, які у лютому 2022 році наказали атакувати Харків

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Слідчі поліції встановили, що до воєнного злочину причетний 59-річний генерал – полковник, який на той час обіймав посаду командувача військ західного військового округу ЗС РФ.

Серед фігурантів:

59-річний перший заступник командувача військ західного військового округу ЗС РФ,

61-річний начальник групи вогневого і ядерного ураження штабу західного військового округу рф, заступник начальника штабу угрупування військ "запад",

47-річний командир військової частини № 53956 79-ї гвардійської реактивної артилерійської Новозибківської Червонопрапорної, орденів Суворова й Олександра Невського бригади західного військового округу Збройних Сил Російської Федерації.

За наказом цих офіцерів 28 лютого 2022 року ворожа армія здійснила серію масштабних цілеспрямованих ударів з РСЗВ "Смерч" по Шевченківському району Харкова. Тоді загинули восьмеро людей.

Нагадаємо, в базі даних "Воєнний злочинець" нині налічується 710 тисяч досьє на осіб, які можуть бути причетними до вчинення воєнних злочинів в Україні.

Раніше ми повідомляли, що Служба безпеки України оголосила заочні підозри двом генералам РФ, які організували підрив і подальше знищення Оскільської дамби в Харківській області восени 2022 року.