На Волыни нашли тело мужчины, пропавшего полгода назад

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На Волыни нашли тело пропавшего без вести мужчины, которого разыскивали еще с июля 2024 года

Об этом пишут местные СМИ со ссылкой на главу сектора коммуникаций ГУ Национальной полиции Украины в Волынской области Ольгу Бузулук, передает RegioNews.

Жителя поселка Ратное Владимира Мельника, 29.11.1980 года, разыскивали с июля 2024 года. Сообщали, что мужчина утром 28 июля уехал на велосипеде, но домой не вернулся.

По информации полиции, спустя полгода, в феврале 2025 года, нашли велосипед, одежду, принадлежавшую пропавшему, а также остатки частей тела человека, которое, вероятно, повредили дикие животные.

Правоохранители назначили экспертизу ДНК, чтобы убедиться, что найденные остатки действительно принадлежат пропавшему Владимиру Мельнику.

Напомним, в Киевской области мужчина забил до смерти своего приятеля. Чтобы скрыть преступление, злоумышленник перенес тело в хозяйственное помещение.

Ранее мы писали, что в Кривом Роге задержали мужчину, забившего до смерти 71-летнюю мать.