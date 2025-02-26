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26 лютого 2025, 04:00

На Київщині чоловік забив до смерті свого приятеля

26 лютого 2025, 04:00
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фото: Нацполіція
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Вбивство сталося в селі Бишів Фастівського району. Під час конфлікту 50-річний місцевий мешканець завдав смертельних травм своєму знайомому. Щоб приховати злочин зловмисник переніс тіло до господарського приміщення

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Київській області.

Тіло загиблого виявили 23 лютого, близько 20:00. Виявилося, що сварка між чоловіками виникла під час розпиття алкоголю. В ході конфлікту один із приятелів жорстоко побив іншого, що призвело до смерті останнього.

Правоохоронці затримали нападника та помістили його до ізолятора тимчасового тримання. Чоловіку оголосили підозру у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого.

Суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За вчинене підозрюваному загрожує до 10 років ув'язнення.

Нагадаємо, у Кривому Розі затримали чоловіка, який забив до смерті 71-річну матір.

підозра СІЗО убивство бійка слідство Київська область
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