Фото: Нацполіція

Житель Кривого Рогу посварився з матір'ю. Під час сварки він завдав жінці ударів, від яких вона померла

Про це повідомляє Поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Під час сварки чоловік побив 71-річну матір. На жаль, від отриманих травм жінка померла. Це сталося 23 лютого в одній з квартир Саксаганського району Кривого Рогу.

Чоловік сам зателефонував поліції та повідомив, що нібито виявив тіло матері вдома. Проте правоохоронці встановили його причетність до смерті жінки, та затримали його.

Нагадаємо, що на Чернігівщині суд виніс вирок чоловікові, який побив до смерті свою матір. Відомо, що бив жінку він шваброю та ногами. Судмедекспертиза виявила у жінки закриту травму грудної клітки, переломи ребер, розрив легень, синці та рвані рани. Чоловіка визнали винним та призначили йому вісім років позбавлення волі.