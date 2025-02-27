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27 лютого 2025, 03:52

На Херсонщині заступник голови ОВА на смерть збив велосипедиста

27 лютого 2025, 03:52
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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ДТП сталася 26 лютого близько 18:00 в селі Посад-Покровське Херсонського району

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції. Очільник ОВА Олександр Прокудін також підтвердив подію.

Водій авто Renault Megan, який є заступником голови Херсонської ОВА,збив на трасі велосипедиста, котрий виїхав із другорядної дороги та перетинав проїзну частину. Від отриманих травм 50-річний велосипедист загинув на місці.

Правоохоронці вилучили автомобіль та помістили на арештмайданчик.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження. ​​Для неупередженого розслідування поліція просить свідків зателефонувати за номером (095) 346-32-51 або 102. Анонімність гарантують.

Поліція та ОВА не називають імені посадовця, але місцеві ЗМІ повідомляють, що йдеться про Володимира Клюцевського.

Нагадаємо, раніше суд оштрафував колишнього голову Броварської РДА Володимира Майбоженка. В квітні 2024 року пʼяний посадовець збив на пішохідному переході чотирьох людей. У прокуратура повідомляли, що оскаржуватимуть рішення суду.

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