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13 лютого 2025, 21:43

Ностальгував за СРСР: у Харкові викрили чоловіка, який в соцмережах прославляв Леніна

13 лютого 2025, 21:43
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Фото: прокуратура
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Харків'янин в соцмережах поширював фото Леніна, Сталіна та прапор СРСР. Він ділився думками про те, що він сумує за часами СРСР

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

У Харкові правоохоронці викрили 49-річного чоловіка, який поширював комуністичну, нацистську символіки. З’ясувалось, що в соцмережах (у забороненому "Вконтакте") він писав про свій сум по часах СРСР. Зокрема, такі ж самі думки він висловлював на "Facebook".

Чоловік ностальгував за часами СРСР. У соцмережах він поширював зображення прапора червоного кольору із серпом та молотом. Також він публікував фото Сталіна, Леніна та картинки з п’ятикутною червоною зіркою.

Нагадаємо, раніше у Херсонні викрили зрадника. Спочатку чоловіка затримали через збут наркотиків. Проте згодом з'ясувалось, що він мав друга в армії РФ. Чоловік передавав товаришу дані про українських військових.

прокуратура агент рф
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