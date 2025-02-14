Фото: СБУ

СБУ в разных областях разоблачила "фанатов РФ". В частности, один из таких "союзов" призывал людей захватить власть в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

На Черниговщине задержан руководитель одного из течений фейкового "народовластия". Также правоохранители разоблачили "филиалы" прокремлевской ячейки в Черкасской и Одесской областях.

Подозреваемые не признавали украинскую государственность, органы и действующее законодательство. Кроме того, они призвали мужчин призывного возраста уклоняться от мобилизации.

"Фанаты РФ" предлагали мужчинам вступать в их так называемое "силовое полко народовластия". Они обещали им "армейскую форму и звание". И об этой прокремлевской ячейке они заявили публично: организаторы создали свой сайт, а в соцсетях они публиковали враждебный контент.

Также на Волыни разоблачили местного жителя, пытавшегося создать в Луцке пророссийские "органы самоуправления". В Интернете он публиковал видео, где призвал захватить власть в Украине.

Пока все задержанные находятся под стражей. Им грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Харькове задержали "фаната РФ" . Мужчина сам стал переселенцем из-за обстрелов русской армии. Несмотря на это, в социальных сетях он называл украинцев "нацистами", а также говорил, что российские военные - это "освободители".