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Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Викрили 40-річного чоловіка, який підтримував російську агресію. У Telegram він був активним учасником каналів антиукраїнської направленості. При цьому сам він - мешканець Козачої Лопані, а до Харкова переїхав після російського обстрілу.

У соцмережах зрадник називав російських військових "освободителями". Також він бідкався, що Харків "в облаве нацистов", та розповсюджував російську пропаганду.

"Протиправний характер висловлювань чоловіка підтверджено висновком судової лінгвістичної (семантико-текстуальної) експертизи", - повідомили правоохоронці.

Нагадаємо, раніше заочно засудили до 12 років спортсменку-зрадницю з Криму. Відомо, що вона з 2016 року почала виступати в складі збірної РФ. Щобільше, зрадниця навіть проводила благодійні збори, де збирала кошти для окупантів, які воювали проти українців у Бахмуті.