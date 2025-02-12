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12 лютого 2025, 14:42

На Харківщині затримали колаборантку, яка обіймала керівну посаду під час окупації

12 лютого 2025, 14:42
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фото: Національна поліція
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Жителька села Курилівка пішла на співпрацю з окупантами та добровільно обійняла керівну посаду при так званій тимчасовій цивільній адміністрації Куп’янського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт поліції Харківської області.

Правоохоронці встановили, що 55-річна жінка здійснювала безпосереднє керівництво та організацію роботи відділу, підписувала службові документи. Також вона займалася оформленням документів щодо прописки громадян, видачею свідоцтв про народження та про смерть людини.

Жительці Харківщини повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Їй загрожує до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.

Нагадаємо, у Харкові чоловік напав на співробітника ТЦК. Зловмисник забризкав військовослужбовця газовим балончиком і порізав ножем.

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