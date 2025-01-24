На Волині виявили групу озброєних чоловіків. Їх затримали у лісі

фото: Поліський лісовий офіс

У Волинській області в салоні автомобіля, який виїжджав із лісу, виявили зброю

На Ковельщині затримали чоловіків зі зброєю. Батька і сина підозрюють у бракон’єрстві.

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на фейсбук-сторінку Поліського лісового офісу.

Порушників затримали працівники групи оперативного реагування Філії "Поліський лісовий офіс" ДП "Ліси України".

Правоохоронці помітили транспортний засіб, що виїжджав із лісу. Під час перевірки авто було виявлено зброю.

На місце події виїхали представники єгерської служби для фіксації порушення та співробітників поліції.

"На момент виявлення правопорушення чоловіки не встигли завдати шкоди тваринному світу. Поліція вилучила зброю, а стосовно порушників складено відповідний протокол", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, незаконне зайняття звіринним, рибним або іншим водним добувним промислом згідно (ст. 248; ст. 249 Кримінального кодексу України), якщо воно заподіяло істотну шкоду карається штрафом від однієї тисячі до трьох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Також порушникам загрожує обмеження волі на строк до трьох років.

Раніше ми писали, що на Волині скажена лисиця покусала жінку. Потерпіла перебуває у лікарні.

Нагадаємо, восени минулого року на Львівщині було розпочато розслідування за фактом незаконного полювання на зубрів, які занесені до Червоної книги України.

Як повідомлялось, наприкінці 2024 року на Львівщині місцеві мешканці виявили туші двох вбитих кабанів. Браконьєрам загрожує до п’яти років позбавлення волі.