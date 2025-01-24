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24 января 2025, 11:53

На Волыни обнаружили группу вооруженных мужчин. Их задержали в лесу

24 января 2025, 11:53
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фото: Полесский лесной офис
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В Волынской области в салоне выезжавшего из леса автомобиля обнаружили оружие

В Ковельском районе задержали мужчин с оружием. Отца и сына подозревают в браконьерстве.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на фейсбук-страницу Полесского лесного офиса.

Нарушителей задержали работники группы оперативного реагирования Филиала "Полесский лесной офис" ГП "Леса Украины".

Правоохранители заметили выезжающее из леса транспортное средство. В ходе проверки авто было обнаружено оружие.

На место происшествия выехали представители егерской службы для фиксации нарушений и сотрудников полиции.

"На момент обнаружения правонарушения мужчины не успели нанести вред животному миру. Полиция изъяла оружие, а в отношении нарушителей составлен соответствующий протокол", – говорится в сообщении.

Напомним, незаконные занятия звериным, рыбным или другим водным добывающим промыслом согласно (ст. 248; ст. 249 Уголовного кодекса Украины), если оно причинило существенный ущерб наказывается штрафом от одной тысячи до трех тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан. Также нарушителям грозит ограничение свободы сроком до трех лет.

Раньше мы писали, что на Волыни бешеная лиса покусала женщину. Потерпевшая находится в больнице.

Напомним, вблизи Луцка легковушка насмерть переехала женщину, которая лежала на дороге. Происшествие случилось в начале января.

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