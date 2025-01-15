На Волині скажена лисиця покусала жінку

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У селі Дуліби на Волині хвора на сказ лисиця вкусила місцеву мешканку. Наразі жінка перебуває у лікарні

Про це повідомила завідувачка Турійського відділу Держпродспоживслужби в області Тетяна Войцеховська, передає RegioNews.

Як стало відомо, дика тварина вхопила жінку за ногу, коли та вийшла ввечері з власного подвір’я на дорогу.

"Жінка почала руками її розчепляти, то лисиця ще їй подерла пальці. Жінка почала кричати, вибіг з будинку чоловік і допоміг тварину забити", — розповіла Тетяна Войцеховська.

Тіло лисиці передали фахівцям Держпродспоживслужби. Вони відібрали матеріал та відправили у лабораторію до Луцька. Згодом експертиза підтвердила у лисиці сказ.

Наразі у селі Дуліби триває вакцинація від сказу домашніх котів та собак. Також у населеному пункті запроваджено карантин. Він триватиме два місяці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що В одному з сіл Володимирського району Волинської області через виявлення сказу у собаки ввели карантинні обмеження.

Також повідомлялося, що у Вінниці кіт з підозрою на сказ покусав шістьох людей.