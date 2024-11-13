На Львівщині браконьєри вбили 5 диких кабанів
Поблизу одного з лісових господарств у Львівському районі місцеві мешканці виявили туші двох вбитих кабанів. Браконьєрам загрожує до п’яти років позбавлення волі
Про це повідомляє пресслужба Національної поліції у Львівській області, передає RegioNews.
Інцидент стався поблизу села Горбачі Щирецької селищної громади. За фактом незаконного полювання поліцейські відкрили кримінальне провадження.
"Правоохоронці попередньо встановили, що зловмисники застрелили п’ять диких кабанів. Туші трьох тварин забрали з собою, а дві – залишили", — йдеться у повідомленні.
Наразі правоохоронці вживають усіх заходів для встановлення осіб браконьєрів. Триває досудове розслідування.
Нагадаємо, на Львівщині, на території Зубрицького лісництва виявили туші червонокнижних зубрів. Тварин убили браконьєри. Правоохоронці розшукують зловмисників.