Лісівники показали розваги ведмедів, які не можуть спати через надто теплу зиму

скріншот із відео

Через теплу як для цієї пори року погоду ведмеді на Буковині відмовилися від зимової сплячки. Вони блукають лісами в пошуках їжі.

Про це йдеться у повідомленні Державного підприємства "Ліси України", передає RegioNews.

На підгодівельному майданчику Путильського лісництва зняли відео, як бурий ведмідь грається із тюком сіна і пробує вилізти на нього.

Провідний мисливствознавець філії "Подільський лісовий офіс" Руслан Рудий розповів, що у лісі ведмедям вистачає природних кормів, тому наближатися до населених пунктів вони не будуть.

"Вони блукають своїми звичними маршрутами й не становлять загрози для людей. Ба більше, при найменшій підозрі на небезпеку одразу тікають", — розповів він.

За даними Лісів України, минулого року у мисливських угіддях Буковини нарахували 35 бурих ведмедів. Цього року облік розпочнеться найближчим часом, який оцінить популяцію хижаків в області.

Нагадаємо, раніше також повідомлялося, що третій рік поспіль у Києві не фіксується кліматичної зими — погода, за якої середньодобова температура повітря опускається нижче 0°C і утримується.