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23 січня 2025, 21:49

Лісівники показали розваги ведмедів, які не можуть спати через надто теплу зиму

23 січня 2025, 21:49
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скріншот із відео
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Через теплу як для цієї пори року погоду ведмеді на Буковині відмовилися від зимової сплячки. Вони блукають лісами в пошуках їжі.

Про це йдеться у повідомленні Державного підприємства "Ліси України", передає RegioNews.

На підгодівельному майданчику Путильського лісництва зняли відео, як бурий ведмідь грається із тюком сіна і пробує вилізти на нього.

Провідний мисливствознавець філії "Подільський лісовий офіс" Руслан Рудий розповів, що у лісі ведмедям вистачає природних кормів, тому наближатися до населених пунктів вони не будуть.

"Вони блукають своїми звичними маршрутами й не становлять загрози для людей. Ба більше, при найменшій підозрі на небезпеку одразу тікають", — розповів він.

За даними Лісів України, минулого року у мисливських угіддях Буковини нарахували 35 бурих ведмедів. Цього року облік розпочнеться найближчим часом, який оцінить популяцію хижаків в області.

Нагадаємо, раніше також повідомлялося, що третій рік поспіль у Києві не фіксується кліматичної зими — погода, за якої середньодобова температура повітря опускається нижче 0°C і утримується.

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