На Волыни бешеная лиса покусала женщину

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В селе Дулебы на Волыни больная бешенством лиса укусила местную жительницу. Сейчас женщина находится в больнице

Об этом сообщила заведующая Турийским отделом Госпродпотребслужбы в области Татьяна Войцеховская, передает RegioNews.

Как стало известно, дикое животное схватило женщину за ногу, когда она вышла вечером из собственного двора на дорогу.

"Женщина начала руками ее расцеплять, так лиса еще ей подрала пальцы. Женщина начала кричать, выбежал из дома муж и помог животное забить", - рассказала Татьяна Войцеховская.

Тело лисы передали специалистам Госпродпотребслужбы. Они отобрали материал и отправили в лабораторию в Луцк. Впоследствии экспертиза подтвердила в лисы бешенство.

В селе Дулебы продолжается вакцинация от бешенства домашних кошек и собак. Также в населенном пункте введен карантин. Он продлится два месяца.

Напомним, ранее сообщалось, что в одном из сел Владимирского района Волынской области из-за обнаружения бешенства у собаки ввели карантинные ограничения.

Также сообщалось, что в Виннице кот с подозрением на бешенство покусал шестерых человек.