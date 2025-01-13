На Волині молодики посварилися з жінкою й вирішили спалити її будинок

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Інцидент стався вчора, 12 січня. До правоохоронців звернулася 32-річна жителька Ковельського району із заявою про спробу підпалу її будинку

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції у Волинській області.

Завдяки оперативним діям правоохоронців було встановлено двох місцевих жителів, віком 29 та 26 років, причетних до злочину. Як з’ясувалося, один із чоловіків облив оселю бензином, а інший підпалив її.

На щастя, вогонь вдалося швидко загасити, й ніхто не постраждав.

За попередньою інформацією, мотивом злочину стала помста. Виявилося, що напередодні між фігурантами та власницею будинку виник конфлікт.

Затриманим чоловікам інкримінують умисне пошкодження майна шляхом підпалу. Тепер їм загрожує до 10 років ув’язнення.

Нагадаємо, у Вінницькому районі чоловік облив пальним і підпалив людей. Правоохоронці розслідують обставини подвійного вбивства, що сталося 4 січня.