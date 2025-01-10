Обережно, сказ! У селі на Волині ввели карантин

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В одному з сіл Володимирського району Волинської області через виявлення сказу у собаки ввели карантинні обмеження

Про це інформує пресслужба Володимирської райдержадміністрації, повідомляє RegioNews.

Згідно з рішенням Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при районній державній адміністрації, яка пройшла 8 січня, карантинні обмеження введені на 60 діб. Сказ у собаки виявили у приватному господарстві на території села Соснина Володимирського району.

Крім того, місцева влада вирішила запровадити ряд комплексних заходів щодо ліквідації та профілактики сказу собаки на території села Соснина та загрозливій території села Менчичі, а саме:

провести дезінфекцію на місці загибелі собаки;

провести подвірний обхід у селах Соснина й Менчичі з метою виявлення хворих та підозрілих в захворюванні тварин;

встановити постійний ветеринарний нагляд за тваринами неблагополучного пункту для виявлення та ізоляції хворих і підозрілих в захворюванні на сказ тварин;

провести щеплення собак та котів проти сказу.

Раніше повідомлялось, що на Львівщині від сказу помер домашній собака, з яким контактували 20 людей.