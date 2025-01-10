02:53  10 січня
У Харкові студент обікрав магазин зі зброєю
05:48  10 січня
На Буковині за 100 метрів від кордону затримали чоловіків, які потрапили у фотопастку
08:55  10 січня
На одній із підстанцій Києва сталася серйозна аварія, – ДТЕК
UA | RU
UA | RU
10 січня 2025, 12:59

Обережно, сказ! У селі на Волині ввели карантин

10 січня 2025, 12:59
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В одному з сіл Володимирського району Волинської області через виявлення сказу у собаки ввели карантинні обмеження

Про це інформує пресслужба Володимирської райдержадміністрації, повідомляє RegioNews.

Згідно з рішенням Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при районній державній адміністрації, яка пройшла 8 січня, карантинні обмеження введені на 60 діб. Сказ у собаки виявили у приватному господарстві на території села Соснина Володимирського району.

Крім того, місцева влада вирішила запровадити ряд комплексних заходів щодо ліквідації та профілактики сказу собаки на території села Соснина та загрозливій території села Менчичі, а саме:

  • провести дезінфекцію на місці загибелі собаки;
  • провести подвірний обхід у селах Соснина й Менчичі з метою виявлення хворих та підозрілих в захворюванні тварин;
  • встановити постійний ветеринарний нагляд за тваринами неблагополучного пункту для виявлення та ізоляції хворих і підозрілих в захворюванні на сказ тварин;
  • провести щеплення собак та котів проти сказу.

Раніше повідомлялось, що на Львівщині від сказу помер домашній собака, з яким контактували 20 людей.

сказ
У Чорнобильській зоні запровадили карантин через сказ
13 вересня 2024, 05:53
У Запоріжжі жінка померла від сказу
23 травня 2024, 06:10
У Львові безкоштовно вакцинуватимуть тварин від сказу: список адрес
28 лютого 2024, 08:03
Всі новини »
10 січня 2025
Які зміни чекають на українців у 2025 році
2025 рік принесе для більшості українців чимало змін у різних сферах життя — від сплати податків та індексації пенсій до зростання цін на пальне та надбавки до зарплат вчителів. Зрештою, всі ці зміни ...
08 січня 2025
В Києві все буде "Благоустрій"
У чиновницькій касті Києва новопризначений голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко – явище по-своєму унікальне. Попри молодий вік – 35 років – він має солідний досвід державно...
30 грудня 2024
Відставка глави Полтавської ОВА Проніна: помилкове призначення або тривале відрядження?
Кабінет міністрів ухвалив рішення про звільнення очільника Полтавської обласної військової адміністрації Філіпа Проніна. На цій посаді він пропрацював трохи більше року і запам’ятався хіба що конфлікт...
27 грудня 2024
ЗСУ на Курщині, ліквідація МСЕК та "бусифікація": Чим запам'ятався рік, що минає
2024 рік був дуже насиченим для України. ЗСУ продовжують відбивати атаки росіян, тримаючи оборону країни. Втім, в тилу відбуваються не менш важливі для держави події. RegioNews зробив добірку найбільш...
На Одещині викрили "бізнесменів", які виготовляли підробки гаджетів відомого бренду
10 січня 2025, 13:11
У Кривому Розі чоловік вбив дружину, а також зґвалтував її 9-річну доньку
10 січня 2025, 12:20
У квартирі в центрі Львова дев'ятеро людей отруїлися чадним газом
10 січня 2025, 12:07
На Сумщині вибухотехніки знешкодили бойову частину збитого російського дрона
10 січня 2025, 11:45
У Дніпрі за зраду та дезертирство судитимуть прикордонника-колаборанта
10 січня 2025, 11:44
Стало відомо, скільки військових повернулися на службу після СЗЧ
10 січня 2025, 11:31
На Черкащині запроваджують нову систему оповіщення про тривогу
10 січня 2025, 11:19
У Черкаській області знищили чотири російських БпЛА
10 січня 2025, 11:07
Поліція взялася за організаторів схем втечі чоловіків за кордон: триває масштабна операція
10 січня 2025, 11:02
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Які зміни чекають на українців у 2025 році
В Києві все буде "Благоустрій"
Всі публікації »
Юрій Луценко
Вадим Денисенко
Віктор Шлінчак
Всі блоги »