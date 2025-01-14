На Львівщині врятували туристів із собаками, які застрягли в горах через снігопад

фото: ДСНС України у Львівській області

Інцидент стався днями у Стрийському районі. Мандрівниць разом із чотирилапими улюбленцями успішно повернули до цивілізації

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у Львівській області, передає RegioNews.

Виявилося, що дві жінки з собаками під час зимового походу на гору Парашка не змогли дістатись до підніжжя через сильний снігопад. Завчасна реєстрація маршруту у гірських рятувальників дозволила швидко знайти туристок.

"Рятувальники допомогли жінкам і їхнім чотирилапим супутникам безпечно дістатись до підніжжя гори", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на Прикарпатті рятувальники допомогли туристу, який травмувався у горах.