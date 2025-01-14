На Львівщині врятували туристів із собаками, які застрягли в горах через снігопад
Інцидент стався днями у Стрийському районі. Мандрівниць разом із чотирилапими улюбленцями успішно повернули до цивілізації
Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у Львівській області, передає RegioNews.
Виявилося, що дві жінки з собаками під час зимового походу на гору Парашка не змогли дістатись до підніжжя через сильний снігопад. Завчасна реєстрація маршруту у гірських рятувальників дозволила швидко знайти туристок.
"Рятувальники допомогли жінкам і їхнім чотирилапим супутникам безпечно дістатись до підніжжя гори", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, на Прикарпатті рятувальники допомогли туристу, який травмувався у горах.
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