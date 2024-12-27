У Вінниці кіт з підозрою на сказ покусав шістьох людей

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В мікрорайоні Пирогово у Вінниці кіт покусав шістьох людей, серед яких дитина. Тварина може бути хвора на сказ

Про це повідомили на обласному центрі контролю та профілактики хвороб, передає RegioNews.

Наразі постраждалі перебувають під медичним наглядом, їм призначили профілактичні щеплення. Кіт же втік і його так і не знайшли.

У відомстві навели приблизний опис кота та закликали жителів міста бути обережними. Кіт середнього розміру, сіро-білий. 24-25 грудня його бачили між храмом Покрови Пресвятої Богородиці та Національним музеєм-садибою М.І. Пирогова, а також у дворах прилеглих будинків.

Людей, які контрактували з твариною, закликають негайно звернутися по медичну допомогу до травматологічного відділення для профілактичного лікування. Медики наголошують, що зволікати з візитом до лікаря не можна, адже сказ є смертельним захворюванням, лікування проти якого немає. Єдиний спосіб уникнути захворювання - профілактичні щеплення.

Нагадаємо, раніше на Львівщині від сказу помер домашній собака, з ним контактували 20 людей.