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17 грудня 2024, 01:49

На Волині вітер повалив дерево на автомобіль, водія затисло всередині

17 грудня 2024, 01:49
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фото: ДСНС
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У селі Омельне Луцького району 16 грудня через пориви вітру дерево впало на легковий автомобіль

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДСНС у Волинській області.

Водія заблокувало всередині автомобіля. За допомогою спеціального обладнання рятувальники швидко прибрали дерево, а водія успішно деблокували. Його передали медикам.

Як розповів старший лікар Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Аркадій Шостак, також в машині перебувала дружина чоловіка, однак вона допомоги не потребувала.

"Частина гілки пробила салон, порвала чоловіку куртку, светр. У нього закрита травма органів черевної порожнини справа. Високий тиск був через стрес. Можна сказати, що він відбувся легким переляком", — сказав старший лікар екстренки.

Нагадаємо, раніше на Волині квадроцикл в’їхав у дерево: водій загинув.

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