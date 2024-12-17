На Волині вітер повалив дерево на автомобіль, водія затисло всередині

фото: ДСНС

У селі Омельне Луцького району 16 грудня через пориви вітру дерево впало на легковий автомобіль

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДСНС у Волинській області.

Водія заблокувало всередині автомобіля. За допомогою спеціального обладнання рятувальники швидко прибрали дерево, а водія успішно деблокували. Його передали медикам.

Як розповів старший лікар Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Аркадій Шостак, також в машині перебувала дружина чоловіка, однак вона допомоги не потребувала.

"Частина гілки пробила салон, порвала чоловіку куртку, светр. У нього закрита травма органів черевної порожнини справа. Високий тиск був через стрес. Можна сказати, що він відбувся легким переляком", — сказав старший лікар екстренки.

Нагадаємо, раніше на Волині квадроцикл в’їхав у дерево: водій загинув.