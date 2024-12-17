На Волыни ветер повалил дерево на автомобиль, водителя зажало внутри

фото: ГСЧС

В селе Омельное Луцкого района 16 декабря из-за порывов ветра дерево упало на легковой автомобиль

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС в Волынской области.

Водителя заблокировало внутри автомобиля. С помощью специального оборудования спасатели быстро убрали дерево, а водителя успешно деблокировали. Его передали медикам.

Как рассказал старший врач Волынского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Аркадий Шостак, также в машине находилась жена мужчины, однако она в помощи не нуждалась.

"Часть ветви пробила салон, порвала мужчине куртку, свитер. У него закрытая травма органов брюшной полости справа. Высокое давление было из-за стресса. Можно сказать, что он отделался легким испугом", — сказал старший врач экстренки.

Напомним, ранее на Волыни квадроцикл въехал в дерево: водитель погиб.