На Волыни ветер повалил дерево на автомобиль, водителя зажало внутри
В селе Омельное Луцкого района 16 декабря из-за порывов ветра дерево упало на легковой автомобиль
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС в Волынской области.
Водителя заблокировало внутри автомобиля. С помощью специального оборудования спасатели быстро убрали дерево, а водителя успешно деблокировали. Его передали медикам.
Как рассказал старший врач Волынского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Аркадий Шостак, также в машине находилась жена мужчины, однако она в помощи не нуждалась.
"Часть ветви пробила салон, порвала мужчине куртку, свитер. У него закрытая травма органов брюшной полости справа. Высокое давление было из-за стресса. Можно сказать, что он отделался легким испугом", — сказал старший врач экстренки.
Напомним, ранее на Волыни квадроцикл въехал в дерево: водитель погиб.