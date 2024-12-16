На Волині квадроцикл в’їхав у дерево: водій загинув

фото: поліція

ДТП сталася у неділю, 15 грудня, у лісовому масиві поблизу села Звірів у Луцькому районі

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Водій квадроцикла BRP CAN-AM Outlander, на лісовій дорозі, ймовірно, не впорався з керуванням та зіткнувся з деревом. Від отриманих травм 29-річний чоловік загинув.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, на Житомирщині розшукують водія, який на смерть збив 16-річну дівчину та втік з місця ДТП.