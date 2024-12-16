ДТП на Львівщині: рятувальники вивільнили з понівеченого авто 29-річну водійку
ДТП сталася у вівторок, 16 грудня, близько 7:20 поблизу села Хмільно Шептицького району
Про це передає RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС.
Внаслідок зіткнення деформованими конструкціями авто Seat Cordoba була затиснена 29-річна водійка. За допомогою електричних розтискачів та ножиць рятувальники деблокували жінку та транспортували її до "швидкої". Постраждалу із травмами різного ступеня важкості госпіталізували.
З метою запобігання загоряння, рятувальники відключили акумуляторну батарею в автомобілі.
Обставини та причини події з’ясовують правоохоронці.
Нагадаємо, 15 грудня на Волині квадроцикл в’їхав у дерево. Від отриманих травм 29-річний водій загинув.
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