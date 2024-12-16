фото: поліція

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Водій Renault не впорався з керуванням, внаслідок чого автівка вилетіла з дороги та врізалась у бетонну стелу з надписом міста.

Від отриманих травм 17-річний водій помер на місці. Тіло загиблого направили на судмедекспертизу.

Автомобіль вилучили. Відкрито кримінальне провадження, триває розслідування.

Нагадаємо, 15 грудня на Волині квадроцикл в’їхав у дерево. Від отриманих травм 29-річний водій загинув.