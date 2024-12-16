На Миколаївщині в ДТП загинули дві людини, серед постраждалих – дитина
ДТП сталася 15 грудня приблизно о 18:20 по вулиці Європейській у Південноукраїнську
Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.
Попередньо, водій Volkswagen Transporter допустив зіткнення з авто Hyundai H-1.
Внаслідок аварії пасажири Hyundai, 34-річна жінка та 39-річний чоловік, загинули на місці.
До лікарні госпіталізували травмованих 32-річного пасажира Volkswagen та дев’ятирічну дитину з Hyundai.
За результатами освідування у водія Volkswagen виявили 0,6 проміле алкоголю.
Відкрито кримінальне проввадження. 30-річного водія Volkswagen затримали, вирішується питання про оголошення йому про підозру.
Поліцейські встановлюють усі обставини та причини аварії, призначені відповідні експертизи.
Нагадаємо, 15 грудня на Волині квадроцикл в’їхав у дерево. Від отриманих травм 29-річний водій загинув.