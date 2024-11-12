Мешканка Харківщини хотіла вивезти до Польщі старовинну ікону

фото: ДПСУ

У понеділок вранці, 11 листопада, прикордонники Волинського загону спільно з митниками в пункті пропуску "Ягодин" виявили ікону, датовану 1880 роком

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

Предмет старовини виявили під час оформлення рейсового автобуса "Київ ― Новий Двір-Мазовецький". Ікона датована 31 травня 1880 року. Виявилося, що її в особистих речах везла 37-річна мешканка Харківщини, яка прямувала до Польщі.

"Знахідку вилучили працівники митниці. Чи становить вона культурну або історичну цінність, встановить експертиза", ― йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у місті Сіверськ на Донеччині військові знайшли в одній зі зруйнованих осель Біблію, датовану 1908 роком. Вона була схована у стіні будинку.