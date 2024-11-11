На Закарпатті при спробі втечі за кордон затримали мобілізованого власника готелів у Буковелі, – ЗМІ

фото: Віталій Глагола

Правоохоронці на Закарпатті затримали прикордонника, який намагався незаконно переправити через кордон дезертира. Зловмисників затримали всього за 100 м від кордону

Про це повідомив закарпатський журналіст Віталій Глагола, передає RegioNews.

Затримання співробітника Прикордонної служби відбулося 9 листопада, приблизно о 16 годині на околицях Тячева.

Поліцейські зупинили автівку Renault Duster, за кермом якого був майстер-сержант Анатолій Коротченко. Він працює водієм внутрішньої безпеки Мукачівського прикордонного загону. Ця людина, ймовірно, намагалася незаконно переправити пасажира через кордон.

Також відомо, що у салоні автомобіля поліцейські виявили солдата, який самовільно залишив свою частину. Щоб уникнути перевірок на блокпостах, Коротченко використовував оперативний талон, виданий на службовий транспорт. Попри цей "захист", машину затримали на під’їзді до кордону.

Виявилося, що пасажир автомобіля - мобілізований військовий, місцевий бізнесмен Дмитро Марина. Він є власником двох готелів в Буковелі. Чоловік має подвійне громадянство - України та Румунії. Тож із прикордонником він домовився про "зелений коридор" для втечі до Румунії.

Про втечу, як розповів журналіст, Марина домовився з начальником відділу внутрішньої безпеки Мукачівського прикордонного загону Олександром Шевчуком. Майстер-сержант Коротченко на допиті розповів, що виконував вказівки Шевчука.

Нагадаємо, раніше на околиці Ужгорода прикордонники Чопського загону виявили та затримали групу порушників. Четверо чоловіків призовного віку намагалися незаконно перетнути кордон зі Словаччиною.