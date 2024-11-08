Кабмін призначив нових начальників Волинської та Закарпатської ОДА
У п'ятницю, 8 листопада, Кабінет Міністрів України погодив призначення нових очільників Волинської та Закарпатської обласних державних адміністрацій
Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко, передає RegioNews.
За його словами, Кабмін:
- погодив звільнення Юрія Погуляйка з посади голови Волинської обласної державної адміністрації, а на його місце призначив Івана Рудницького.
- призначив Мирослава Білецького на посаду голови Закарпатської обласної державної адміністрації.
Нагадаємо, 9 вересня Президент України Володимир Зеленський призначив тимчасового виконувача обов'язків голови Закарпатської обласної державної адміністрації. Регіон очолив Мирослав Білецький.
Раніше Кабінет міністрів погодив звільнення голови Закарпатської обласної військової адміністрації Віктора Микити.
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