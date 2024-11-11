На Донеччині військові знайшли у стіні зруйнованого будинку Біблію, якій понад 100 років

фото: Стратком ЗСУ

У місті Сіверськ на Донеччині військові знайшли в одному зі зруйнованих будинків Біблію, датовану 1908 роком. Вона була схована у стіні будинку

Про це повідомили в Головному управлінні комунікацій ЗСУ, передає RegioNews.

Як розповіли військові, реліквію виявили ще у 2023 році бійці 4 лінійного батальйону Президентської бригади.

Книга була схована у стіні. Військові припускають, що про наявність там реліквії могли не знати навіть господарі знищеного помешкання.

Знайдену книгу військовослужбовці передали Службі військових капеланів ЗСУ. Вони спробують розшукати власників Біблії. Якщо ніхто не відгукнеться, книгу передадуть до музею.

Нагадаємо, раніше на Буковині американець намагався вивезти до Румунії старовинні книги.