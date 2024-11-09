Заморила немовля голодом: на Волині 19-річну дівчину відправили за ґрати

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Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу прокуратури.

Нагадаємо, через умисні дії матері новонароджена дитина не прожила й двох місяців. Народивши здорову доньку у січні 2024 року, дівчина навмисно систематично не годувала її, не зверталася по меддопомогу для дитини та не піклувалася про її здоров’я. У результаті маля померло.

Згідно з висновками судмедекспертизи, смерть дитини була викликана недостатнім харчуванням.

Суд першої інстанції призначив матері умовне покарання, не пов’язане з реальним увʼязненням. Прокурори подали апеляційну скаргу. У підсумку апеляційний суд призначив дівчині 2 роки вʼязниці.

Нагадаємо, днями у Тернополі жінка втопила у ванні маленьку доньку і сама вистрибнула з вікна. Дівчинці було всього 2,5 роки.