Жительница Харьковщины хотела вывезти в Польшу старинную икону

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В понедельник утром, 11 ноября, пограничники Волынского отряда совместно с таможенниками в пункте пропуска "Ягодин" обнаружили икону, датированную 1880 годом

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

Предмет старины был обнаружен при оформлении рейсового автобуса "Киев ― Новый Двор-Мазовецкий". Икона датирована 31 мая 1880 года. Оказалось, что ее в личных вещах везла 37-летняя жительница Харьковщины, которая направлялась в Польшу.

"Находку изъяли работники таможни. Составляет ли она культурную или историческую ценность, установит экспертиза", ― говорится в сообщении.

Напомним, в городе Северск на Донетчине военные нашли в одном из разрушенных жилищ Библию, датированную 1908 годом. Она была спрятана в стене дома.