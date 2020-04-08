На Волині нічим годувати і лікувати хворих на туберкульоз

Колектив Волинського обласного фтизіопульмонологічного медичного центру звернувся до президента України у зв’язку з критично низьким фінансуванням, яке на 2020-й рік заклад отримав від Національної служби здоров'я України

На фото: колектив Волинського фтизіопульмонологічного центру

Колектив Волинського обласного фтизіопульмонологічного медичного центру звернувся до президента України у зв’язку з критично низьким фінансуванням, яке на 2020-й рік заклад отримав від Національної служби здоров'я України

Про це пише RegioNews з посиланням на konkurent.ua. Директор медичного закладу Іван Нискогуз зазначає, що в рамках реформи протитуберкульозні заклади області було оптимізовано, скорочено відділення. Скорочено 240 працівників, залишилося 290, частина з яких працює неповний день. Протягом найближчих місяців буде скорочено ще 50 працівників. Однак навіть за такого масштабного скорочення, виділених НСЗУ коштів не вистачить навіть на зарплату персоналу. "… ми отримали договір від НСЗУ та фінансування, якого недостатньо навіть на оплату праці працівників. За що харчувати хворих? За що купляти медикаменти? За що купляти засоби захисту працівників? Як оплачувати комунальні послуги, воду, газ, вивіз сміття? - йдеться у зверненні. - Хто буде лікувати амбулаторно пацієнтів в районах, коли ми не можемо навіть оплатити зарплату нашим працівникам?". НСЗУ ігнорує звернення лікарів-фтизіатрів, пишуть медики. Представники служби здоров’я пропонують лише ввести у тубдиспансері платні послуги для інших категорій населення. "Пане президенте, туберкульоз як і СОVID-19 відноситься до особливо небезпечних інфекцій, тому пропонувати проходити різного роду обстеження пацієнтам не з туберкульозом у протитуберкульозних закладах, це свідомо наражати їх на ризик інфікуватися туберкульозом", - заперечують лікарі і прогнозують, за такого підходу, ще й епідемію туберкульозу в країні. Читайте також: У Волинській обласній лікарні не вистачає засобів захисту медиків На карантинних постах Волині немає термометрів У Луцьку з медиків беруть гроші за проїзд

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