На Кіровоградщині більше 20 медиків заразилися COVID-19
Про це повідомляють RegioNews із посилання на Кіровоградську ОДА.
За останню добу стало відомо про 9 медиків, які інфікувалися, повідомив директор департаменту охорони здоров'я ОДА Олег Рибальченко. 7 лікарів працювали у госпіталі ветеранів війни , а 2 їх колеги - це медпрацівники з обласної лікарні.
Загалом на 7 квітня відомо про 21 медпрацівника, які інфікувалися. Лікарі перебувають у Кіровоградській обласній лікарні, обласному госпіталі ветеранів війни, Центральній міській лікарні Кропивницького, Долинській райлікарні, Кропивницькій райлікарні, "Ацинусі”, Новомиргородській райлікарні.
Нагадаємо, що станом на 9:00 7 квітня в Україні 1462 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 45 летальних, 28 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 143 нові випадки.
Як інформували RegioNews раніше, у двох медиків Тернопільської обласної університетської лікарні підтвердили коронавірус.
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