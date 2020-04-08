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Валерия Ясницкая
журналист
08 апреля 2020, 10:42 9

На Волыни нечем кормить и лечить больных туберкулезом

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08 апреля 2020, 10:42 9
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Коллектив Волынского областного фтизиопульмонологического медицинского центра обратился к президенту Украины в связи с критически низким финансированием, которое на 2020-й год учреждение получило от Национальной службы здоровья Украины
На фото: коллектив Волынского фтизиопульмонологического центра
Коллектив Волынского областного фтизиопульмонологического медицинского центра обратился к президенту Украины в связи с критически низким финансированием, которое на 2020-й год учреждение получило от Национальной службы здоровья Украины

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на konkurent.ua.

Директор медицинского учреждения Иван Нискогуз отмечает, что в рамках реформы противотуберкулезные учреждения области были оптимизированы, сокращены отделения. Уволены 240 работников, осталось 290, часть из которых работает неполный день. В течение ближайших месяцев будет сокращено еще 50 работников. Однако даже при столь масштабном сокращении, выделенных НСЗУ средств не хватит даже на зарплату персонала.

"... мы получили договор от НСЗУ и финансирования, которого недостаточно даже на оплату труда работников. За что кормить больных? За что покупать медикаменты? За что покупать средства защиты работников? Как оплачивать коммунальные услуги, воду, газ, вывоз мусора? - говорится в обращении. - Кто будет лечить амбулаторно пациентов в районах, когда мы не можем даже оплатить зарплату нашим работникам?".

НСЗУ игнорирует обращения врачей-фтизиатров, пишут медики. Представители службы здоровья предлагают только ввести в тубдиспансере платные услуги для других категорий населения.

"Господин президент, туберкулез как и СОVID-19 относится к особо опасным инфекциям, поэтому предлагать проходить разного рода обследования пациентам не с туберкулезом в противотуберкулезных учреждениях, это заведомо подвергать их риску заразиться туберкулезом", - возражают врачи и прогнозируют, что при таком подходе, еще и эпидемию туберкулеза в стране.

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