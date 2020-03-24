На настоятелей церквей в Луцке составили десять админпротоколов

10 админпротоколов составили течение 22 марта, воскресенье, на настоятелей церквей Луцка

10 админпротоколов составили течение 22 марта, воскресенье, на настоятелей церквей Луцка

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на volynua.com.

По словам пресс-секретаря патрульной полиции области Ольги Бузулук, в церквях нарушали карантинный режим.

Ольга Бузулук отметила, что в соответствии с решением сессии Луцкого горсовета, церкви должны быть закрыты на период карантина, как и остальные объекты общего пользования, должны быть закрыты.

Зато оштрафованы настоятели совершали богослужения и обряд причастия, люди скапливались и не придерживались масочного режима.

Напомним, в Залещиках спасатели провели дезинфицирующую обработку Украинской Греко-Католической церкви Пресвятого Сердца Христова.

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