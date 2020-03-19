Син заступника мера Ковеля скоїв ДТП з потерпілими

Внаслідок аварії, яка трапилася з вини сина першого заступника Ковельського міського голови, розбито три автомобілі, а один з водіїв отримав черепно-мозкову травму і втратив свідомість

Внаслідок аварії, яка трапилася з вини сина першого заступника Ковельського міського голови, розбито три автомобілі, а один з водіїв отримав черепно-мозкову травму і втратив свідомість

Про це пише RegioNews з посиланням на місцеве видання Район.Ковель. У середу, 18 березня, о 10-й годині в Ковелі на перехресті вулиць Варшавської та Відродження, поблизу автобусної зупинки "Сільмаш", сталася дорожньо-транспортна пригода: водій позашляховика "Mitsubishi L200" на великій швидкості в’їхав у легковий автомобіль "Citroen C-Elysеe", що рухався попереду, який від удару врізався у легковик ВАЗ-2106, що зупинився на червоний сигнал світлофора. В салоні ВАЗу перебувала вагітна жінка та її малолітня дитина, які не зазнали значних ушкоджень. Водій іншого легковика від удару втратив свідомість. За попередніми даними, в нього – черепно-мозкова травма. Очевидний винуватець ДТП – водій позашляховика Сергій Гетьман до приїзду поліцейських поводив себе неадекватно та мав ознаки алкогольного сп’яніння – є сином першого заступника Ковельського міського голови Михайла Гетьмана. Зі слів свідків, як тільки працівники поліції дізналися, ким є водій "Mitsubishi L200", до них почали надходити різного роду "інструкції" щодо того, як потрібно оформляти документи. Вже після того, як усіх постраждалих забрали до Ковельської центральної районної лікарні, правоохоронці навмисне затягували із перевіркою на стан алкогольного сп’яніння. В цей час на місце аварії прибув евакуатор, яким працівники у спецодягу намагалися без оформлення ДТП забрати пошкоджений позашляховик. Лише завдяки очевидцям, які увесь цей час перебували біля розбитих автомобілів, вдалося перешкодити протиправним діям.

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