У Києві 1 травня запустять автоматичну фіксацію перевищення швидкості
Про це розповів заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в ході презентації системи, передає RegioNews.
За його словами, зараз у Києві встановлено 20 камер, які до дати запуску працюватимуть в штатному режимі.
"Будуть встановлені ще 30 камер в Київській області. Ці камери встановлені не де-завгодно, а саме в місцях, де за статистикою гинуло і травмувалося найбільше наших громадян", - розповів Геращенко.
В якості прикладу він навів Південний міст Києва і Харківську площу, а також пояснив механізм фіксації порушення:
"Камера фіксує перевищення швидкості. Після цього патрульний поліцейський фіксує на комп'ютері номер автомобіля. Після збігу номера з його маркою виписується адміністративний протокол, який поштою відправляють порушнику", - сказав Геращенко.
Він також додав, що у випадку, коли за кермом перебував не власник автомобіля, він може повідомити людині, якій він довірив авто, щоб той сплатив адміністративний штраф.
Нагадаємо, вранці в середу, 4-го березня, через густий туман на Одеській трасі під Києвом зіткнулися відразу 10 автомобілів.
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