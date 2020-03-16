У Миколаєва зіткнулися два "Мерседеса": в аварію потрапив депутат міськради
Вранці в понеділок, 16 березня, на перетині вул. Потьомкінська і Московська у Миколаєві зіткнулися Mercedes-Benz Vito і Mercedes-Benz ML 320
Вранці в понеділок, 16 березня, на перетині вул. Потьомкінська і Московська у Миколаєві зіткнулися Mercedes-Benz Vito і Mercedes-Benz ML 320
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Новости-N.
Позашляховик рухався по вул. Потьомкінській з боку вул. Малої Морської у напрямку вул. Соборної. На перехресті його не пропустив мікроавтобус, що їхав по вул. Московській з боку вул. Велика Морська в напрямку пр. Центрального, внаслідок чого транспортні засоби зіткнулися.
Від удару мікроавтобус розвернуло на 180 градусів.
На місце прибула "швидка" для дівчини-водія мікроавтобуса, яка скаржиться на погане самопочуття.
Рух трамваїв по вул. Потьомкінська в напрямку вул. Садової заблоковано.
Обидва автомобілі отримали значні механічні пошкодження.
За кермом автомобіля Mercedes-Benz ML 320 перебував депутат Миколаївської міськради Сергій Шульгач — він в аварії не постраждав.
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
16 березня 2020, 14:01Коронавірус: Київ іде на карантин
11 березня 2020, 11:47Коронавірус: Кабмін ввів карантин в Україні
11 березня 2020, 13:11Дітей не вражає, а пенсіонери в зоні ризику, - Ємець про коронавірус
14 березня 2020, 17:51В Україні офіційно підтвердили ще два випадки зараження коронавірусом
12 березня 2020, 19:57Коронавірус у Чернівцях та Житомирі: що відомо про хворих
12 березня 2020, 21:07
- 16:05 16 березня Через КПВВ на окуповану територію намагались провезти тисячі доларів і мільйони рублів
- 15:54 16 березня На Буковині чоловіка притягнули до відповідальності за фейки про коронавірус
- 15:46 16 березня Держзрада: в Івано-Франківську вимагають від президента перевірити дії Єрмака у Мінську
- 15:34 16 березня У Рівному поліцейські оштрафували нардепа
- 15:24 16 березня "Укрзалізниця" призупиняє рух приміських поїздів через кордон
- 15:22 16 березня У Херсоні "хворий коронавірусом" обдурив медиків
- 14:01 16 березня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 11:47 11 березня Коронавірус: Київ іде на карантин
- 13:11 11 березня Коронавірус: Кабмін ввів карантин в Україні
- 17:51 14 березня Дітей не вражає, а пенсіонери в зоні ризику, - Ємець про коронавірус
- 19:57 12 березня В Україні офіційно підтвердили ще два випадки зараження коронавірусом
- 21:07 12 березня Коронавірус у Чернівцях та Житомирі: що відомо про хворих
Всі блоги »
Вибори в Харкові: яку фракцію в Раді вибере Світлична
16 березня 2020, 15:03
Фітнес-зал Lime: кому в Житомирі карантин неписаний
13 березня 2020, 17:27
Кому від карантину погано і за що завалили Сергія Сивохо? – НеПогода
13 березня 2020, 21:05
Відповіді на питання про коронавирус. Доктор Комаровський
12 березня 2020, 20:09
ЗеКабмін. Весняна пересадка – Спецвипуск "НеПогоди"
05 березня 2020, 21:00
Кучер Олексій
Голова Харківської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації