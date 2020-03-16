У Миколаєва зіткнулися два "Мерседеса": в аварію потрапив депутат міськради

Вранці в понеділок, 16 березня, на перетині вул. Потьомкінська і Московська у Миколаєві зіткнулися Mercedes-Benz Vito і Mercedes-Benz ML 320

Фото: Новости-N

Вранці в понеділок, 16 березня, на перетині вул. Потьомкінська і Московська у Миколаєві зіткнулися Mercedes-Benz Vito і Mercedes-Benz ML 320

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Новости-N.

Позашляховик рухався по вул. Потьомкінській з боку вул. Малої Морської у напрямку вул. Соборної. На перехресті його не пропустив мікроавтобус, що їхав по вул. Московській з боку вул. Велика Морська в напрямку пр. Центрального, внаслідок чого транспортні засоби зіткнулися.

Від удару мікроавтобус розвернуло на 180 градусів.

На місце прибула "швидка" для дівчини-водія мікроавтобуса, яка скаржиться на погане самопочуття.

Рух трамваїв по вул. Потьомкінська в напрямку вул. Садової заблоковано.

Обидва автомобілі отримали значні механічні пошкодження.

За кермом автомобіля Mercedes-Benz ML 320 перебував депутат Миколаївської міськради Сергій Шульгач — він в аварії не постраждав.