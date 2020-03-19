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19 марта 2020, 14:33 3

Cын заместителя мэра Ковеля совершил ДТП с потерпевшими

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19 марта 2020, 14:33 3
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В результате аварии, которая случилась по вине сына первого заместителя Ковельского городского головы, разбиты три автомобиля, а один из водителей получил черепно-мозговую травму и потерял сознание
В результате аварии, которая случилась по вине сына первого заместителя Ковельского городского головы, разбиты три автомобиля, а один из водителей получил черепно-мозговую травму и потерял сознание

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на местное издание Район.Ковель.

В среду, 18 марта, в 10 часов в Ковеле на перекрестке улиц Варшавской и Возрождения, вблизи автобусной остановки "Сельмаш", произошло дорожно-транспортное происшествие: водитель внедорожника "Mitsubishi L200" на большой скорости въехал в легковой автомобиль "Citroen C-Elysеe", который двигался впереди, который от удара врезался в легковушку ВАЗ-2106, который остановился на красный сигнал светофора.

В салоне ВАЗа находилась беременная женщина и ее малолетний ребенок, которые не получили значительных повреждений. Водитель другой легковушки от удара потерял сознание. По предварительным данным, у него - черепно-мозговая травма.

Очевидный виновник ДТП - водитель внедорожника Сергей Гетман до приезда полицейских вел себя неадекватно и имел признаки алкогольного опьянения - является сыном первого заместителя Ковельского городского головы Михаила Гетьмана.

По словам свидетелей, как только работники полиции узнали, кем является водитель "Mitsubishi L200", к ним начали поступать разного рода "инструкции" о том, как нужно оформлять документы. Уже после того, как всех пострадавших доставили в Ковеля центральной районной больницы, правоохранители умышленно затягивали с проверкой на состояние алкогольного опьянения.

В это время на место аварии прибыл эвакуатор, которым работники в спецодежде пытались без оформления ДТП забрать поврежденный внедорожник. Только благодаря очевидцам, которые все это время находились у разбитых автомобилей, удалось помешать противоправным действиям.


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