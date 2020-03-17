Нардеп Юзик з 95-го кварталу потрапив в ДТП

Народний депутат Юрій Корявченков протаранив автомобіль на одній з вулиць Києва. Судячи з фотографій, опублікованих депутатом партії "Батьківщина" Володимиром Кабаченком, Корявченков став винуватцем аварії

Народний депутат Юрій Корявченков протаранив автомобіль на одній з вулиць Києва. Судячи з фотографій, опублікованих депутатом партії "Батьківщина" Володимиром Кабаченком, Корявченков став винуватцем аварії

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив нардеп від "Батьківщини" Володимир Кабаченко, пише RegioNews.

Народний депутат Корявченков протаранив іномарку, після чого в очікуванні правоохоронних органів розмовляв з водієм постраждалого авто.

За словами нардепа Кабаченко, він їхав на зустріч, коли побачив ДТП за участю свого колеги по цеху. Не втримався і зробив фото.

"Їду на зустріч ... і тут картина: Задоволений Юзик на фоні не дуже задоволеного власника авто, в яке в'їхав Юзик. Всім обережніше і уважніше за кермом!!!" - написав Кабаченко.