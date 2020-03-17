14:44  17 березня
В Україні закривають вокзали
10:44  17 березня
Ігоря Петрашка призначили міністром економіки
13:26  17 березня
Стратегія Єрмака по ОРДЛО: Арахамія розповів, як втихомирили "слуг-бунтарів"
UA | RU
UA | RU
17 березня 2020, 16:50 6

Нардеп Юзик з 95-го кварталу потрапив в ДТП

Читайте также
на русском языке
17 березня 2020, 16:50 6
Читайте также на русском языке
Народний депутат Юрій Корявченков протаранив автомобіль на одній з вулиць Києва. Судячи з фотографій, опублікованих депутатом партії "Батьківщина" Володимиром Кабаченком, Корявченков став винуватцем аварії
Народний депутат Юрій Корявченков протаранив автомобіль на одній з вулиць Києва. Судячи з фотографій, опублікованих депутатом партії "Батьківщина" Володимиром Кабаченком, Корявченков став винуватцем аварії

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив нардеп від "Батьківщини" Володимир Кабаченко, пише RegioNews.

Народний депутат Корявченков протаранив іномарку, після чого в очікуванні правоохоронних органів розмовляв з водієм постраждалого авто.

За словами нардепа Кабаченко, він їхав на зустріч, коли побачив ДТП за участю свого колеги по цеху. Не втримався і зробив фото.

"Їду на зустріч ... і тут картина: Задоволений Юзик на фоні не дуже задоволеного власника авто, в яке в'їхав Юзик. Всім обережніше і уважніше за кермом!!!" - написав Кабаченко.

Їду на зустріч ... і тут картина: Задоволений Юзік на фоні не дуже задоволеного власника авто, у яке в’їхав Юзік Всім обережніше і уважніше за кермом!!!

Опубліковано Володимиром Кабаченком Вівторок, 17 березня 2020 р.


депутат Верховная Рада ДТП
У Миколаєва зіткнулися два "Мерседеса": в аварію потрапив депутат міськради
16 березня 2020, 12:00
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
17 березня 2020, 15:47
Коронавірус: Київ іде на карантин
11 березня 2020, 11:47
Коронавірус: Кабмін ввів карантин в Україні
11 березня 2020, 13:11
Дітей не вражає, а пенсіонери в зоні ризику, - Ємець про коронавірус
14 березня 2020, 17:51
В Україні офіційно підтвердили ще два випадки зараження коронавірусом
12 березня 2020, 19:57
Коронавірус у Чернівцях та Житомирі: що відомо про хворих
12 березня 2020, 21:07
Останні Популярні
Ігор Соловій
Вадим Денисенко
Уляна Супрун
Всі блоги »
Хроніки українського карантину: що відбувається на вулицях Києва
17 березня 2020, 15:40
Хроніки українського карантину: як живе Житомир в надзвичайному стані
17 березня 2020, 14:00
Всі публікації »
Хроніки українського карантину: як живуть коронавірусні Чернівці
17 березня 2020, 14:14
Кому від карантину погано і за що завалили Сергія Сивохо? – НеПогода
13 березня 2020, 21:05
Відповіді на питання про коронавирус. Доктор Комаровський
12 березня 2020, 20:09
Всі відео »
Кучер Олексій
Голова Харківської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Всі досьє »