На Вінниччині 14-річний підліток грався з друзями та проштрикнув ногу цвяхами

фото: ДСНС України у Вінницькій області

Напередодні 14-річний житель села Зозівка Вінницького району опинився в лікарні після прогулянки з друзями

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС України у Вінницькій області.

Виявилося, що під час відпочинку з друзями юнак травмував ногу, наступивши на дошку з цвяхами.

"Щоб допомогти дитині, рятувальники обережно обрізали фрагмент дошки та передали підлітка бригаді екстреної медичної допомоги для подальшої госпіталізації", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше на Прикарпатті 10-річний турист травмувався на "Скелях Довбуша".