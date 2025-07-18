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18 липня 2025, 08:45

На Вінниччині 14-річний підліток грався з друзями та проштрикнув ногу цвяхами

18 липня 2025, 08:45
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фото: ДСНС України у Вінницькій області
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Напередодні 14-річний житель села Зозівка Вінницького району опинився в лікарні після прогулянки з друзями

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС України у Вінницькій області.

Виявилося, що під час відпочинку з друзями юнак травмував ногу, наступивши на дошку з цвяхами.

"Щоб допомогти дитині, рятувальники обережно обрізали фрагмент дошки та передали підлітка бригаді екстреної медичної допомоги для подальшої госпіталізації", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше на Прикарпатті 10-річний турист травмувався на "Скелях Довбуша".

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