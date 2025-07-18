На Вінниччині 14-річний підліток грався з друзями та проштрикнув ногу цвяхами
Напередодні 14-річний житель села Зозівка Вінницького району опинився в лікарні після прогулянки з друзями
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС України у Вінницькій області.
Виявилося, що під час відпочинку з друзями юнак травмував ногу, наступивши на дошку з цвяхами.
"Щоб допомогти дитині, рятувальники обережно обрізали фрагмент дошки та передали підлітка бригаді екстреної медичної допомоги для подальшої госпіталізації", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше на Прикарпатті 10-річний турист травмувався на "Скелях Довбуша".
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