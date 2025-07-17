Шукали всім селом: на Житомирщині жінка загубила в полі 3-річну онуку

фото: ДСНС України у Житомирській області

Вчора, 16 липня, в полі у селі Мала Чернявка Бердичівського району загубилася 3-річна дівчинка. Дитина заблукала, злякалася та заснула в лісі

Про це повідомляє пресцентр ДСНС України у Житомирській області, передає RegioNews.

Інцидент трапився близько 16:00. Бабуся в якийсь момент втратила малечу з поля зору.

Окрім рятувальників і поліцейських, до пошуків долучилися мешканці села Мала Чернявка та прилеглих населених пунктів. Загалом — понад 100 осіб. За кілька годин вдалося обстежити 50 га території.

"Дитину знайшли через дві години в лісі. За її словами, вона спочатку злякалася, а потім заснула", — йдеться в повідомленні.

На щастя, дівчинка не постраждала.