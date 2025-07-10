На Прикарпатті 10-річний турист травмувався на "Скелях Довбуша"

фото: ДСНС України в Івано-Франківській області

Про це інформує пресслужба ДСНС України в Івано-Франківській області, передає RegioNews.

Мандрівниця Києва повідомила рятувальникам, що її 10-річний син отримав травму під час проходження туристичного маршруту.

"Надзвичайники надали постраждалому домедичну допомогу й транспортували його до "швидкої", — йдеться в повідомленні.