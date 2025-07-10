На Прикарпатті 10-річний турист травмувався на "Скелях Довбуша"
Інцидент стався 8 липня поблизу міста Яремче Надвірнянського району, на туристичному маршруті "Скелі Довбуша"
Про це інформує пресслужба ДСНС України в Івано-Франківській області, передає RegioNews.
Мандрівниця Києва повідомила рятувальникам, що її 10-річний син отримав травму під час проходження туристичного маршруту.
"Надзвичайники надали постраждалому домедичну допомогу й транспортували його до "швидкої", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше на Франківщині жителька Дніпропетровщини заблукала на Кривопільському перевалі під час мандрівки в горах.
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